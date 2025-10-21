Тази есен България посреща Milwaukee® Tour 2025 – едно уникално събитие от световно признатия производител на професионални инструменти! Турнето Milwaukee® не е просто възможност да видите нови продукти – то предлага уникално преживяване, където професионалисти и всички фенове на инструментите могат да тестват инструменти, да се включат в предизвикателства и да спечелят страхотни награди. Milwaukee® Tour вече години свързва професионалисти от различни индустрии и им позволява да се докоснат до най-новите иновации в света на инструментите.

Турнето ще посети следните градове:

22 октомври - 10:00 - 15:00 → Тръпкови - бул. Сливница №166, Варна

23 октомври - 10:00 - 15:00 → Баш Майстора - ул. Атанас Москов №17, Варна

24 октомври - 10:00 - 15:00 → Просол - Северна Индустриална зона, до бившата фабрика „Ропотамо", Бургас

27 октомври - 10:00 - 15:00 → Каммартон - ул. Сребърна" № 7, Бургас

28 октомври - 09:00 - 15:00 → Мултиком - бул. Кукленско Шосе 15, Пловдив

29 октомври - 10:00 - 15:00 → Томика- Местност Бялата Воденица, Пловдив

30 октомври - 10:00 - 15:00 → Ангро - бул. Европа № 119, София

31 октомври - 10:00 - 15:00 → Войнишки – ул. Рокфелер № 127, Петрич

3 ноември - 10:00 - 15:00 → Войнишки - бул. Пейо Яворов № 2, Благоевград

4 ноември – 10:00 - 15:00 → Инекс Трейд - бул. Васил Кънчов №122, Враца

5 ноември - 10:00 - 15:00 → Дикар Консулт ООД - ул. Индустриална 4, Плевен

6 ноември - 10:00 - 15:00 → Спектър 68 - Бабенец №559, Горна Оряховица

7 ноември – 10:00 - 15:00 → Каммартон - бул. Липник №123, Русе

Във всеки град посетителите ще имат възможност да разгледат изложбения камион с богат избор от инструменти Milwaukee®, да изпробват акумулаторни инструменти за работа на открито и да се запознаят с разнообразието от ръчни инструменти, аксесоари и системи за съхранение. В Thunderbolt Challenge 2025 имате възможност да покажете своите умения и ловкост и да спечелите MILWAUKEE® Акумулаторен Винтоверт невероятни награди. По време на турнето ще има и специални промоции, валидни само в деня на събитието.

Milwaukee® Tool не е просто синоним на първокласни инструменти – това е марка за професионалисти, които ценят надеждност, сила и дълготрайност. Milwaukee® предлага „свят от решения“ за всяка индустрия и професия: от акумулаторните системи M12™, M18™ и MX FUEL™, гарантиращи гъвкавост и ефективност, до ръчни инструменти, аксесоари, лични предпазни средства и акумулаторни инструменти за работа на открито. Тези решения се допълват от иновативната система за съхранение и организация PACKOUT™, а ергономичният дизайн и здравината на инструментите гарантират по-бърза и безопасна работа навсякъде.

MILWAUKEE® TOUR – там, където се обединяват мощ, иновации и любов към най-добрите решения. Възползвайте се от възможността да се докоснете до силата, качеството и издръжливостта на инструментите Milwaukee® от първа ръка! Привлекателни награди и невероятни промоции ви очакват!

Турнето предлага не само тест на инструментите, но и срещи с професионалисти, обмен на опит и вдъхновение за нови проекти. Професионалният екип на Milwaukee® ще покаже инструментите и ще представи полезни функции, които улесняват, ускоряват и оптимизират вашата работа.

Milwaukee® Tour 2025 ви предлага уникално преживяване – в приятелска атмосфера и с помощта на експертите, имате възможност да опитате професионалните инструменти, да спечелите награди и да научите нови умения. Посетете ни от 22 октомври до 7 ноември във Варна, Бургас, Пловдив, София, Петрич, Благоевград, Враца, Плевен, Горна Оряховица и Русе. Пробвайте инструментите и разберете защо Milwaukee® е любимият избор на професионалистите!

Nothing but HEAVY DUTY. ™