„Укренерго“ не предвижда планирани спирания на тока в Украйна заради руските атаки

1112
Украйна СНИМКА: Pixabay

Операторът на украинската електропреносната мрежа „Укренерго“ за момента не предвижда планирани прекъсвания на електроснабдяването за битовите потребители, предаде Укринформ.

Шефът на компанията Виталий Зайченко съобщи, че продължаващите аварийни спирания на тока са резултат от руските атаки срещу енергийната система на Украйна, заедно с  недостатъчния внос на електроенергия от Европа заради високите пазарни цени там.

„В момента такива мерки не са необходими“, каза Зайченко в отговор на въпрос от украинската новинарска агенция за възможни планирани прекъсвания на електроснабдяването.

Зайченко също отбеляза, че „Укренерго“ планира да въведе ограничения за консумацията на електроенергия за бизнеса и промишлените предприятия, като се очаква тази мярка да влезе в сила днес в 16:00 ч. (и българско време).

По-рано днес имаше аварийни спирания на тока в столицата Киев и още девет украински области, пише БТА. 

