Първо в "24 часа": Премиерът Росен Желязков преговаря с БСП, ИТН и ДПС за нов кабинет или избори

Свои преговори с партиите от коалицията БСП и ИТН е започнал премиерът Росен Желязков. Днес партиите са били поканени на разговор от него, научи "24 часа" от участници в преговорите.

Ден-два, за да решат дали да отидат на избори или да преформатират кабинета, си дали коалиционните партньори. Като и БСП, и ИТН са поискали да попитат първо колективните си органи какво решение да бъде взето. Особено внимание в разговора било отделено дали шефката на парламента Наталия Киселова и министрите Даниел Митов и Борислав Гуцанов ще останат на местата си при преформатиране на кабинета.

Паралелно Росен Желязков е водил разговори и с лидера на ДПС-Ново начало, съобщи по-рано днес Делян Пеевски. Като до края на седмицата предстояла и среща между преговорни екипи от ГЕРБ и ДПС, за да каже формацията на Пеевски как вижда свое участие в мнозинството. Делян Пеевски сам призова премиерът Росен Желязков да му се обади и да преговарят за официално включване на "Ново начало" в правителството. Днес обаче Пеевски бе по-уклончив и допусна и оставане на подкрепата на ДПС в сегашния формат при гласувания в парламента.

Разговорите на премиера Росен Желазков идват, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов му разпореди да е по-активен при договарянето на мнозинството.