БСП готови да дадат Киселова и министри, но се чудят защо Борисов им е сърдит

"Така и не разбрахме защо ни се сърдят на нас. Мълчим, а лесно може да отговорим на нападките. Нашите министри си вършат работата".

Така шефът на парламентарната група Драгомир Стойнев коментира атаките, които представителите на БСП в управлението получиха от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

За смяната на министри и дори на Наталия Киселова председателят на партията и вицепремиер Атанас Зафиров каза, че са готови това да се случи с всички в това управление, ако получат достатъчно аргументи. "Включвам и себе си, няма свещени крави в това управление и никой не трябва да се чувства такъв, отнася се и за нашите партньори", настоя той.

Зафиров защити тримата министри на левицата - изявлението за "министерства на концесия" от Борисов не било за тях. Те са най-прозрачните в целия свят, настоя той. Освен това част от заместниците им не били от БСП-ОЛ.

Във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за преформатиране на правителството и отправи остри критики към управлението.

"Напълниха министерствата, на концесия ги взеха, поголовно сменят. Нашите структури ни питат - защо сменихте човека на образованието в Пазарджик и сложихте човек на БСП, който сега да излезе срещу нас, а те да отидат и да викат, че си вдигат резултата. Киселова където види празник - на череша, на слива, на джанка, на маруля, на роза, на ягода, заминава там да се показва, камо ли ако има мач или волейбол, то е чудо. Има 19 депутата зад гърба си, от къде накъде? Тя трябва да пита преди да тръгне", коментира Борисов шефката на парламента Наталия Киселова, която е квотата на БСП-ОЛ. Той нападна и социалния министър от БСП Борислав Гуцанов, който постоянно обещавал вдигане на заплати и пенсии.

Малко преди пресконференцията представители на левицата са се срещнали със синдикатите и президентите на КНСБ и "Подкрепа", председатели им лично се включили. Обсъдена е актуалната политическа обстановка, състоянието на бюджета, прогнозния бюджет за догодина, данъчната система, както и перспективите пред България.

"Общият политически извод е, че страната се нуждае, за да се случи каквото и да било, от стабилност, предсказуемо управление, стабилно мнозинство и последователност на политическите сили", заяви Зафиров. С този мотив де факто обоснова и оставането на БСП -ОЛ в коалицията.

