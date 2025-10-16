ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва национална кампания в подкрепа на недоносе...

2000 лв. плаща пиян, стрелял с въздушен пистолет в Пловдив, съдът му върна оръжието

Никола Михайлов

Първо районно управление в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Признал вина за 19 дни и сключил споразумение с прокуратурата

Глоба в размер на 2000 лв. трябва да плати 49-годишният мъж, стрелял пиян в пловдивския квартал "Беломорски". 19 дни след случилото се той признал вина пред Районния съд в града и сключил споразумение с прокуратурата, с което е освободен от наказателна отговорност и е договорил единствено парична санкция. След като магистратите го одобрили, мъжът получил обратно иззетия му въздушен пистолет, заедно с пълнителя. 

Нарушителят на обществения ред беше задържан на 25 септември. Сигналът за случилото се бил подаден на 8 ч., а щом униформените го отвели в Първо районно управление и го тествали с дрегер, апаратът отчел над 2 промила алкохол. 

Първо районно управление в Пловдив.

