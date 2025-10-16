Остава в ареста младежът, който рани с въздушен пистолет петгодишно в Ямбол

Районният съд в Ямбол определи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ за 19-годишния Тихомир Стоянов, който рани с въздушен пистолет петгодишно дете в Ямбол. Към момента той е с повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

В съдебната зала стана известно, че обвиняемият няма завършено средно образование и е осъждан условно – за кражби и притежание на наркотици. Адвокатът му поиска по-лека мярка за неотклонение, тъй като според свидетелски показания изстрелът е бил произведен неволно, по непредпазливост и в деянието няма умисъл.

„Не беше нарочно, натиснах предпазителя, пистолетът беше зареден с гумени патрони и рикошира. Извиних се на майката на детето, но тя беше в стрес, аз се уплаших и избягах“, каза пред съда 19-годишният Теодор Стоянов. Той беше придружаван от баща си.

„Не съм очаквал такова нещо да стане. Извинявам се на майката и на бащата на детето. Той се прибра пребледнял вкъщи, каза че неволно е стрелял. Пистолетът е законен, не е опасен за стрелба, да убиеш или нападнеш някой. Ходи да стреля в училището по кутийки“, каза пред медиите в кулоарите на съда бащата Пламен Стоянов.

Стрелбата е произведена на 13 октомври на детска площадка в ямболския квартал „Зорница”. Пострадалото дете е с контузна рана на врата, без опасност за живота.

Мярката за неотклонение не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Апелативен съд – Бургас. Адвокатът на обвиняемия посочи, че ще обжалват определението, като поискат домашен арест или парична гаранция.