Откриха нов младежки център в Сандански

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри нов младежки център в Сандански, изграден със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се той да обхване до 450 души на възраст между 15 и 29 години, съобщиха от пресцентъра на МОН.

„Днес откриваме този младежки център като сграда, но много по-важно е той да се изпълни с живот. Убеден съм, че тук ще има множество дейности в областта на спорта, изкуствата, развитието на талантите, способностите и интересите на децата, както и дейности за подкрепа", каза министър Вълчев. Той изтъкна, че днешните деца ще живеят във време, в което всички професии ще изискват развитие на повече и по-комплексни умения. „Умения като креативност в най-голяма степен могат да се създадат и да се формират допълнително по линия на дейностите по интереси, каквито ще има тук", отбеляза министърът при откриването на младежкия център.

Проектът е на стойност 1,8 млн. лева. Основната му цел е да се превърне в притегателно място за младите хора в общината. Центърът ще работи активно и с младежи от уязвимите групи.

В страната се изграждат общо 19 такива младежки центрове по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

На събитието присъстваха кметът на Сандански Атанас Стоянов, народният представител Георги Георгиев и началникът на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов.