КНСБ следи цените в 10 търговски обекта в 3 общини в област Добрич

„В Област Добрич от Регионалния съвет на КНСБ следим движението на цените ежемесечно в три общини – град Добрич, Ген. Тошево Балчик. Наблюдението обхваща 10 търговски обекта на територията на областта", съобщи експертът Борисов. „КНСБ наблюдава и засича цените от малката потребителска кошница от 4 месеца, началото е от юли. Проследяват се цените в 600 обекта на територията на 81 общини.В наблюдението са включени, както малки и средни квартални магазини, така и големи магазинни мрежи", добави той.

„По последни данни на КНСБ разликата между цените на едро и дребно е драстична. Според синдикатите, поскъпването на стоките в малката потребителска кошница не е голямо, но надценката при някои стоки в големите вериги магазини надхвърля 70%", посочва Борисов.

Потребителската кошница спрямо месец август за септември е поскъпнала с 54 стотинки. Най-много са поскъпнали стоките - 1 кг. охладено цяло пиле, кафе еспресо в картонена чаша, 1 кг. ябълки и 1 л. олио. Те са поскъпнали в диапазона 0,5 – 1%. Кафето прави изключение – то е поскъпнало с 13%. Най-поевтинелите стоки са 500 мл. минерална вода, 400 гр. кисело мляко и 1 кг. свински кренвирши. Те са поевтинели в диапазона 1 – 0,3%. „КНСБ определя разликата между цените на едро и дребно като смущаваща, по-конкретно в големите вериги магазини, където разликата е 50%", каза още Борисов.