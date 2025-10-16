Представители на Националния младежки форум обсъдиха с Пенчо Милков идеи за развитие на Русе

В зала „Св. Георги" на Община Русе се състоя среща, организирана от Националния младежки форум, посветена на активното участие на младите хора в развитието на местните общности. В инициативата, която се реализира по процеса на Диалога на ЕС по въпросите за младежта, се включиха русенски ученици и техни преподаватели. Гост на събитието бе кметът Пенчо Милков, който разговаря с тях за ролята на младите хора в процесите на промяна и в оформянето на бъдещите приоритети на общината.

В неформална обстановка, под формата на открит диалог, младежите обсъдиха теми, свързани с това защо е важно да се комуникира с местната власт, към кого могат да се обърнат при възникнал проблем и какви идеи имат за подобряване на живота на младите хора в Русе. Те споделиха конкретни предложения за развитие на градската среда, културните събития и младежките инициативи.

Кметът Пенчо Милков подчерта значението на диалога с младите хора, като заяви: „Вие сте гласът на едно поколение, което ще определя бъдещето на България и на Европа. Важно е да знаете, че вашите идеи и позиции имат значение, a срещите като тази ни напомнят, че младежката енергия и смелостта да се мисли различно са най-големият капитал на всяко общество."

На срещата присъстваха и експерти от Община Русе, както и представители на Младежкия парламент. Идеите и предложенията на младите хора ще бъдат обобщени и представени на кмета Милков, за да се обсъдят възможностите за тяхното реализиране.

Събитието бе организирано от Националния младежки форум с подкрепата на Министерството на младежта и спорта и програма „Еразъм+".

По време на срещата кметът Пенчо Милков награди спортистите за месеците юли и август.

За своите заслуги през юли бе отличена Джулия Василева, която учи в 9-и клас в Спортното училище "Майор Ат. Узунов" и тренира кану-каяк в Спортен клуб по кану-каяк Локомотив". Тя е спечелила първи места в старша възраст в дисциплините "двойка каяк 1000 м", "четворка каяк 500 м", "двойка каяк микс 500 в". В младша възраст русенската ученичка е спечелила златен медал в дисциплини "едноместен каяк 2000 м" и "двойка каяк 500 м", второ място тя печели на "едноместен каяк 1000 м". Неин треньор е Константин Велков, който получи от кмета поздравителен адрес за постиженията на своята възпитаничка.

Десетокласникът Валентин Андонов е от Спортен клуб по академично гребане "Локомотив" с треньор Цоню Григоров. Младата надежда в гребането бе Спортист за месец август и е балкански и републикански шампион по скиф за юноши и републикански шампион на двойка скул за юноши.

И двамата ученици са от семейства, живели в чужбина, но решили да се завърнат в Русе. Родителите на Валентин са спортисти - баща му е треньор по футбол, а майка му е възпитаничка на Спортното училище в града и има завоювано 4-о място по академично гребане на Олимпийските игри в Атина през 2004 г. Доскоро те са живели в Германия, но избират да се завърнат в родния Русе, където искат синът им да развива своята спортна кариера.

Семейството на Джулия Василева живее в Испания до преди няколко години, където тя се занимава непрофесионално с гребане. Избират родния Русе, защото им липсва родината.

Инициативата "Спортист на месеца" се проведе в този формат, за да покаже успелите ученици на Русе пред техните връстници. По думите на кмета Пенчо Милков най-добрият пример за младите русенци е да чуят от първо лице за усилията и трудностите, които коства всеки един медал.

На награждаването присъства и директорът на Спортното училище Евгени Недев.

Диалогът на ЕС по въпросите за младежта е консултативен механизъм, който дава възможност на млади хора от цяла Европа да участват в процесите на вземане на решения и да поставят дневния ред на политиката за младежта. Срещата в Русе бе част от поредица събития в различни населени места в страната, насочени към насърчаване на активното гражданско участие на младите.