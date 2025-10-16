8 години затвор получи Даниел, убил с ритници жена в Перник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осем години и шест месеца затвор получи Даниел Петров, който уби с ритници жена в Перник, съобщават от прокуратурата.

В ранните часове на 29.07.2024 г. 17-годишният Даниел нанесъл побой на жена пред магазин на ул. „Юрий Гагарин" в Перник.

Пострадалата Румяна Христова била транспортирана в болница и приета в безсъзнание.

Вследствие на побоя й били причинени увреждания – травми на главата, шията, лицето, гърдите и крайниците.

Лечението й продължило до 20.09.2024 г., когато починала.

Според вещите лица смъртта й се дължи на двустранна бронхопневмония, развила се вследствие на констатираните травми с увреждане на сънната артерия и развилите се от нея усложнения.

След проведено съдебно следствие съдът призна Даниел Петров за виновен за извършеното от него престъпление и го осъди на 8 години и 6 месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.