8 години затвор получи Даниел, убил с ритници жена в Перник

Осем години и шест месеца затвор получи Даниел Петров, който уби с ритници жена в Перник, съобщават от прокуратурата.
В ранните часове на 29.07.2024 г. 17-годишният Даниел нанесъл побой на жена пред магазин на ул. „Юрий Гагарин" в Перник.
Пострадалата Румяна Христова била транспортирана в болница и приета в безсъзнание.
Вследствие на побоя й били причинени увреждания – травми на главата, шията, лицето, гърдите и крайниците.
Лечението й продължило до 20.09.2024 г., когато починала.
Според вещите лица смъртта й се дължи на двустранна бронхопневмония, развила се вследствие на констатираните травми с увреждане на сънната артерия и развилите се от нея усложнения.
След проведено съдебно следствие съдът призна Даниел Петров за виновен за извършеното от него престъпление и го осъди на 8 години и 6 месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване.
Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.