ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Изследователи от Китай създадоха микроробот с...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21515957 www.24chasa.bg

8 години затвор получи Даниел, убил с ритници жена в Перник

3440
Момчето с червените панталони е обвинено за зверския побой. СНИМКА: ФЕЙСБУК/ЛЮДМИЛА ИВАНОВА

Осем години и шест месеца затвор получи Даниел Петров, който уби с ритници жена в Перник, съобщават от прокуратурата.

В ранните часове на 29.07.2024 г. 17-годишният Даниел нанесъл побой на жена пред магазин на ул. „Юрий Гагарин" в Перник.

Пострадалата Румяна Христова  била транспортирана в болница и приета в безсъзнание.

Вследствие на побоя й били причинени увреждания – травми на главата, шията, лицето, гърдите и крайниците.

Лечението й продължило до 20.09.2024 г., когато починала.

Според вещите лица смъртта й се дължи на двустранна бронхопневмония, развила се вследствие на констатираните травми с увреждане на сънната артерия и развилите се от нея усложнения.

След проведено съдебно следствие съдът призна Даниел Петров за виновен за извършеното от него престъпление и го осъди на 8 години и 6 месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.

Момчето с червените панталони е обвинено за зверския побой. СНИМКА: ФЕЙСБУК/ЛЮДМИЛА ИВАНОВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници