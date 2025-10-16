Община Несебър се представи на международното изложение „Културен туризъм" във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Несебър и тази година взе участие в Международното туристическо изложение „Културен туризъм" във Велико Търново. Юбилейното, 20-о издание на форума събра над 45 общини от страната и чужбина.

На своя щанд Несебър представи Старинния град – обект от Световното културно наследство на ЮНЕСКО, както и богатите възможности на региона за развитие на алтернативни форми на туризъм – религиозен, конгресен, спортен, културен и други. Тези направления утвърждават общината като целогодишна туристическа дестинация.

Една от основните цели на участието бе да се популяризират уникалните туристически маршрути на Несебър, съчетаващи история, традиции и възможности за морска почивка.

С присъствието си на форума Общината още веднъж затвърди позицията си на един от водещите културно-исторически и туристически центрове в България.