Бившият зам.-кмет Барбутов действал в своя облага, не го правил заради ПП

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов действал в своя облага, а не го правил заради "Продължаваме промяната". Той по-скоро представял, че го прави заради партията. Това стана ясно от пледоарията на прокуратурата в Софийския градски съд, където се решава дали Барбутов да излезе на свобода.

Той беше задържан в края на юни като "част от престъпна група, създадена с цел корупция, длъжностни престъпления и пране на пари". Освен него обвиняеми са експертът Петър Рафаилов, който е на свобода срещу 10 хил. лв. гаранция и Соня Клисурска, която също е на свобода. Според държавното обвинение Клисурска и Рафаилов също действали в своя облага.

В началото на заседанието адвокатът на Барбутов Ина Лулчева поиска прокуратурата да разпита Лена Бориславова и Кирил Петков, тъй като в началото на октомври Комисията за противодействие на корупцията им отказа. Това най-вероятно ще стане, когато държавното обвинение прецени, че е дошъл подходящият момент.

В пледоарията си от прокуратурата отново припомниха, че според тях Барбутов е имал водеща функция по отношение намирането на експерти, които да изготвят документацията за обществени поръчки, които да спечелят конкретни фирми.

Държавното обвинение твърди, че е оказван натиск върху кмета на "Люлин" Георги Тодоров и на район "Младост" Ивайло Кукурин, които срещали определени трудности при обществените поръчки.

По делото е разпитан инспектор от Комисията за противодействие на корупцията Иван Лесев, който анализирал комуникацията между Барбутов, Клисурска и Рафаилов. При този анализ ставало ясно, че се завишавали цените на обществените поръчки за по-голяма печалба, а тази печалба трябвало да отива за избори.

При разговор между Барбутов и Кукурин през февруари кметът на "Младост" казал, че среща трудности с обществените поръчки. След това бил сключен договорът със Соня Клисурска като лице, което да му оказва помощ.

Според Ина Лулчева, която е адвокат на Барбутов, Соня Клисурска е била карана в Комисията за противодействие на корупцията да лъжесвидетелства.

Какво е решението на съда ще стане ясно в 18 часа. В правото си на последна дума Барбутов каза, че иска по-лека мярка.