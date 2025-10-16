Новите общински съветници на Пазарджик се заклеват на 23 октомври

Областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова насрочи със своя заповед ПО-148/16.10.2025 г., първо заседание на новоизбрания Общински съвет Пазарджик, което ще се проведе на 23.10.2025 г., от 11.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет на община Пазарджик.

Заповедта е издадена във връзка с обявяване на резултатите от произведен избор за общински съветници в Община Пазарджик, на основание чл. 23, ал. 1, 2 и 3, във връзка с чл. 30, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията.

Преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници ще положат клетва пред Областния управител, председателя на Общинската избирателна комисия и граждани на общината, като удостоверят полагането на клетвата си с подписване на клетвен лист. Единствена точка в дневния ред на първото заседание е: Избор на Председател на Общинския съвет.

Заповедта на Областния управител е връчена на Кмета на Община Пазарджик, за сведение и създаване на необходимата организация по известяване на новоизбраните общински съветници за часа и мястото на полагане на клетвата и провеждане на първото заседание на Общински съвет, както и воденето на протокол на заседанието и осигуряване на необходимите материали за произвеждане на таен избор на Председател на Общинския съвет по реда и при условията на чл. 24, ал. 1 на ЗМСМА.