Срещу 45 000 лв. излиза на свобода обвиняем за нелегалната цигарена фабрика край Момково

Тричленен състав на Окръжния съд в Хасково промени мярката за неотклонение "домашен арест" и определи мярка "парична гаранция" в размер на 45 000 лева спрямо обвиняем за нелегалната цигарена фабрика край свиленградското село село Момково, съобщиха от пресцентъра на съда. Стойчо Захариев Иванов (52 г.) е с повдигнато обвинение, заедно с още четирима души, за държане на акцизни стоки в големи размери - цигари без бандерол, всички на обща стойност – 38 532 750 лева.

Разположената на четири метра под земята в действаща кравеферма фабрика бе разкрита при акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и на прокуратурата на 10 юли. В подземието беше намерена продукция от над сто милиона къса цигари. Първоначално Районният съд в Свиленград определи "домашен арест" на обвиняемия Захариев на 9 октомври, но той обжалва.

Днешното заседание се състоя при закрити врати, следа като и държавното обвинение, и защитата на Захариев се аргументираха, че материали по делото не следва да стават публично достояние, както и обстоятелства около личния живот и здравословното състояние на обвиняемия, пише БТА.

Съдът, цитиран от пресцентъра, е счел, че не са налице две от предпоставките за вземане на втората по тежест мярка за неотклонение - "домашен арест“, а именно – опасността от укриване и извършване на друго престъпление. Отчетено бе и здравословното състояние на обвиняемия.

Решението на магистратите е окончателно.

Така по делото с потвърдени от Окръжния съд в Хасково мерки за неотклонение са още Димитър Перчемлиев - парична гаранция от 6000 лева, неговата снаха Росица Перчемлиева със същата сума, неговият син Николай Перчемлиев - 50 000 лева и пловдивчанинът Христо Мотов - 40 000 лева.