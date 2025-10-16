Откриха близо декар с канабис в село край Пазарджик

Голямо количество канабис откриха и иззеха криминалисти от РУ-Пазарджик. Спецоперацията е проведена в землището на пазарджишкото село Мирянци, а досъдебното производство е под надзора на Районната прокуратура в областния град. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Екипи на сектор „Криминална полиция" установили, че в земеделски имот на обща площ около 750 кв.м са засети множество насаждения от рода на конопа. След направени полеви наркотестове се оказало, че става дума за марихуана. Органите на реда са изкоренили от нивата 276 растения с височина между 170 и 260 сантиметра. Общата маса на насажденията е 2208 килограма. Нивата била умело прикрита между овощни насаждения. Във връзка с проведеното разследване е задържан 27-годишен мъж от село Мирянци, чиято съпричастност към извършеното престъпление се изяснява. Работата по случая продължава, води се досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.