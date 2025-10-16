ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

6 обвинения за мъжа на Златка Райкова във Франция, оставиха го в ареста

Аделина Георгиева

5776
Карен бе отведен обратно в ареста. Снимка: Пламен Кодров

Шест обвинения са повдигнати във Франция на Карен Хачатрян - половинката на плеймейтката Златка Райкова. Това стана ясно в Софийския градски съд. Съдия Мила Лазарова остави бившия тенисист в ареста до разглеждане на искането за екстрадицията му. Той е погнат с още поне трима за престъпна група за манипулиране на мачове и пране на пари.

Съдия Мила Лазарова отчете, че са му повдигнати обвинения за множество тежки престъпления в редица държави като Франция, Румъния, България, Германия, Канада, Египет, Испания, Италия, Мексико, Португалия, Сърбия и Турция. Според разследващите групата е действала от началото на 2018 г. до края на септември 2023 г.

Има опасност Карен да се укрие. Снимка: Пламен Кодров
В съдебната зала Карен уточни, че се е отказал от арменското си гражданство, но въпреки това съдът реши, че може да се укрие заради корените и родствените си връзки в Армения.

Искам по-лека мярка, заради условията, при които пребивавам, примоли се Хачатрян на Темида, но беше порязан. Една от причините е справка на антимафиотите за многобройни негови задгранични пътувания, от която съдът заключи, че е доста мобилен.

Златка дойде да подкрепи мъжа си без сутиен. Снимка: Пламен Кодров
В съдебната зала Карен беше подкрепен от Златка Райкова. По-рано тя присъства и на мярката на брат му Юри, който също беше оставен на топло. И на него са му повдигнати 6 обвинения за участия в престъпната група. Съдия Иван Коев прецени, че мярката съответства на обществената опасност на разследваните престъпления. Решенията за мерките на братя Хачатрян не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред Софийския апелативен съд.

Златка Райкова в съда. Снимка: Пламен Кодров
