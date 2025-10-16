ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Строител ще премахва за своя сметка бетон, останал от строежа на новите мостове на Търново

Издадоха предписания на строителя да премахне останалите от временна конструкция бетонни късове в Янтра Снимка: Община Велико Търново

Новите мостове над р. Янтра в кв. „Света гора" и в кв. „Асенов" са в отлично състояние – техническо и експлоатационно. Те нямат никакви конструктивни нарушения, както се твърди в публикации в социалните мрежи. Това важи както в цялост, така и за всички елементи, включително носещите устои, съобщиха от общината.

Основите на мостовете са „вкопани" на близо 10 метра дълбочина и са непокътнати от високите води на Янтра през миналата седмица – така, както е предвидено и в техническия проект, успокояват от местната управа.

Във връзка с публикации и снимки в социалните мрежи за „разцепване на колоните", Община Велико Търново категорично опровергава подобни неистинни твърдения. „Разцепеният бетон", както се твърди в публикации и снимки в социалните мрежи, не е част от носещите устои на мостовете. Показаният на снимките бетон е остатък от временна конструкция, използвана за закрепване на строителното скеле в периода на изграждане на мостовете. Тази временна конструкция и остатъците от нея е трябвало да бъда премахнати още след завършване на строителството. На изпълнителя на СМР е издадено предписание да извърши това за своя сметка.

