ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Изследователи от Китай създадоха микроробот с...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21516498 www.24chasa.bg

Бойко Борисов: Развитието на мултимодалните коридори е сред основните ни приоритети

2128
Абдулкадир Уралоглу и Бойко Борисов КАДЪР: Фейсбук/Бойко Борисов

Днес, на среща в централата на ГЕРБ, уверих министъра на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу, който е в София в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), че развитието на мултимодалните коридори е сред основните приоритети на правителството и че България ще продължи активно да работи за по-добра свързаност в региона. Това съобщи в своя фейсбук публикация лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

"Транспортната инфраструктура е ключ към по-силна търговия, повече инвестиции и устойчиво регионално сътрудничество. Това е приоритет, който поставихме още по време на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Подобни инициативи не само свързват държавите, но и създават нови икономически възможности, повишават конкурентоспособността и укрепват партньорството между съседите. Колкото по-свързани сме, толкова по-силни сме - като икономики и като регион", пише още Борисов. 

Абдулкадир Уралоглу и Бойко Борисов КАДЪР: Фейсбук/Бойко Борисов

Транспортната инфраструктура е ключ към по-силна търговия, повече инвестиции и устойчиво регионално сътрудничество. Това...

Публикувахте от Бойко Борисов в Четвъртък, 16 октомври 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници