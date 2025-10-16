Божидар Божанов: Ще остане някаква вариация на това правителство с Пеевски във властта

Някаква вариация на това правителство с Пеевски във властта ще остане.

Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Лице в лице" по bTV.

"Това странно театрално представление от страна на Бойко Борисов не дава очевидни отговори защо се случи, но създаде политическа криза. Просто политически решения се взимат по неполитически мотиви. Това, че той се ядосва от политическата диагноза, която направи колегата Ивайло Мирчев си е негов проблем", каза още Божанов.

"Със сигурност ГЕРБ няма да са шести на следващите избори, това не го твърдим. Не е ясно обаче дали ще са първи, социологията отчита исторически данни, не отчита корпоративния и купения вот", коментира още той изборите в Пазарджик за общински съвет и тяхното отражение върху политиката като цяло.

Могат ли да потенциалните предсрочни избори бъдат честни, когато се слага чадър над продавачите на гласове, зачуди се Божанов, припомняйки действията на ОДМВР-Пазарджик в неделя.

"Това не е първия път Борисов да се разгневи на Митов, те да се разберат помежду си. Оставка беше поискана от него на професионалното или политическото ръководство", напомни съпредседателят на "Да, БГ".

"Понякога има ирационални действия, говори едно пред камерите, после прави друго. Цялостен прочит на театралното изпълнение не може да се направи, без подробно да се разбере кои министерства са дадени на концесия, според Борисов", коментира още той.

"Борисов, за да не влезе в реалната тема за политическата криза заговори какви пари е харчил Гуцанов, и Киселова на какви джанки е ходила. Политическа логика може да се търси там, където решения се взимат по политически причини. В този смисъл не мога да гадая какви са мотивите да се отклони внималнието от кризата в политиката към Киселова или някой шеф на РИОСВ", обясни депутатът от ДБ.

Той бе категоричен, че ПП-ДБ няма да подкрепят Наталия Киселова да остане начело на парламента, но няма да гласуват и за друг кандидат на управляващите. Няма и да участват в преговори за преформатиране на правителството, за каквото призова Борисов във вторник. Причината била, че при първите преговори още през зимата, преди да бъде съставен кабинета "Желязков" исканията им за санитарен кордон около Делян Пеевски не били спазени.

Относно темата с колите на НСО за президента Радев, той обясни, че решението е правилно, защото "колкото повече спестим от служебни шофьори и коли, толкова по-добре".

"Излишно е. Ние се возим с лични коли и метро. Това, което не одобряваме, е че цялото нещо беше влизане във война на Пеевски и президента през законодателство, а това не трябва да се прави така", заяви Божанов.

"Разменят си пресконференции от една страна, и законодателство от друга. Мотивите са абсолютно безобразни", допълни той относно последното предложение на ДПС-НН, с което "разрешават" на Румен Радев законно да се откаже от охрана от НСО. По-рано днес президентът заяви, че би се отказал от протекцията на службата, но няма такова право по закон.