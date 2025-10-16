В Павликени инспектираха проекти по "Красива България"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова-Великова направи проверка на изпълнението на обекти на община Павликени, финансирани по Проект „Красива България" към МТСП. По време на посещението си в града тя проведе среща с кмета инж. Емануил Манолов. Двамата обсъдиха реализираните дейности и постигнатите резултати за обновяване и подобряване на обществената среда, информират от местната управа.

Община Павликени посрещна и главния координатор на проект „Красива България" инж. Любка Анастасова, както и представители на трите регионални звена на програмата.

С подкрепата на МТСП в общината през последните години са изпълнени 11 проекта. Проверяващите посетиха пет от обектите - площадките за спорт в детските градини „Слънце" и „Осми март" и мултифункционални спортни игрища в ОУ „Св. Климент Охридски" в Павликени и ОУ „Бачо Киро" в град Бяла черква.

Комбинирана площадка за детски игри и спорт беше изградена в ОУ „Св. Климент Охридски" през 2022 г., включително достъпна среда и благоустройство на дворно пространство. Размерът на безвъзмездната помощ от проект „Красива България" за този проект беше на стойност 67 984 лева.

Три площадки с детски съоръжения и ремонт на ограда бяха създадени в двора на детска градина „Осми март" през 2018 г. Размер на безвъзмездната помощ: 47 770,36 лева

Две детски площадки със съоръжения, достъпна среда, благоустрояване и ремонт на ограда бяха изпълнени в Детска градина „Слънце". Размер на безвъзмездната помощ: 55 944,00 лева

По друг проект бяха поставени четири детски съоръжения в Детска градина „Слънце". Размер на безвъзмездната помощ: 26 900,00 лева

В момента се изгражда комбинирано спортно игрище за футбол и волейбол с трибуни в двора на ОУ „Бачо Киро" в град Бяла черква. Размер на безвъзмездната помощ: 118 953 лв.

По време на работното си посещение в Павликени заместник-министър Алексова-Великова проведе работна среща с екипа на Проект „Красива България". По време на разговора бяха обсъдени приоритетите за 2026 г. и изпълнението на финансираните обекти през настоящата година.

През 2025 г. МТСП финансира 56 проектни предложения по Проект „Красива България" за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и за осигуряване на достъпност. Общата стойност на одобрените проекти на национално ниво е 15,8 млн. лв. От тях 7 млн. лв. се осигуряват по Проект „Красива България", а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Основните цели на Проект „Красива България" са обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социалната инфраструктура, подпомагане на малкия и средния бизнес, създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините и намаляване на безработицата.