Издирват 15-годишната Магдалина Ангелова от Шумен

Полицията издирва по молба на близките ѝ Магдалина Данчева Ангелова на 15 години от Шумен, съобщи Ася Йорданова, говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Момичето е в неизвестност от вчера. Последно e забелязана в района на Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен в ранните сутрешни часове, съобщава БТА.

Магдалина е висока около 180 см, с дълга до раменете кестенява коса, с кафяви очи, продълговато лице. Няма точно описание на дрехите, с които е била облечена, когато е напуснала жилището си в Шумен. Гражданите, които имат информация за местонахождението ѝ, следва да подадат сигнал на телефон 112, на 054 800 588 или в близкото полицейско управление, допълни Йорданова.