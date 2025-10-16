Отмениха бедственото положение в Елените

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отменено е бедственото положение на територията на ваканционно селище Елените. Заповедта за отмяната е на кмета на община Несебър Николай Димитров. Тя е публикувана на официалната интернет страница на общинската администрация.

В заповедта на кмета се посочва, че към настоящия момент няма данни за опасност за живота и здравето на населението.

Бедственото положение бе въведено на 3 октомври т.г. заради усложнена метеорологична обстановка. Поройните дъждове в района отнеха живота на четирима души - трима мъже и жена, в курорта Елените. Обилните валежи разрушиха инфраструктурата в курорта, постройки, магазини, прекъснаха водоподаването и електрозахранването, отнесоха автомобили в морето.

Първоначално бедственото положение обхващаше цялата територия на общината, но на 10 октомври бе удължено с още седем дни само за района на ваканционното селище.

Снощи областният управител на Бургас активира системата за ранно предупреждение BG-Alert за общините по Южното Черноморие, Свети Влас и ваканционно селище Елените.