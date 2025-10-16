Страхил Делийски: Свръхцелта на това правителство е да го има

Мисля, че цената, която се плаща и ще платят от политиците, която ние ще платим и плащаме, не говори, че това е театър. Няма как да няма последствия. Въпросът е точно какъв тъп преформатиране на кабинета ще се случи. В българския парламент, ако има преформатиране на кабинета, ако се договорят, всяка партия нещо там размества. Става дума, че като си получил министерства в началото на форматирането, те са си твои. В нормалните коалиционни кабинети е естествено да има смяна на партийните министри от едно министерство в друго. Това каза политолога проф. Румяна Коларова по Би Ти Ви във връзка с политическата ситуация в страната. Според нея е ясно, че се обсъжда преформатирането на кабинета. Според нея големият въпрос е каква би била публичната реакция на влизането на ДПС във властта и дали Делян Пеевски ще направи този ход.

Пред нас се разгръща не политическа криза, но има нещо драматично, каза още проф. Коларова. За бъдеща проект на президента тя заяви, че от няколко години се говори за потенциална партия на Румен Радев. В тази ситуация в момента едва ли бъдеща партия на Радев може да е фактор, каза още тя.

Политическият анализатор Страхил Делийски заяви, че не се наблюдава трус. Нещата, които Борисов изговори, не бяха нещо драматично. Той излезе да напомни на своите кой е все още началник. Дори на себе си да напомни. Неговия властови рефлекс се изгуби през последните години, каза още Делийски. Според Делийски надали Борисов е изненадан от това, което се е случило в Пазарджик.

Свръхцелта на това правителство е да има правителство. Тази свръхцел ще оправдае движенията, които ще се направят, каза още Делийски.