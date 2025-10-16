ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бела Хадид властва на подиума на Victoria's Secret...

В старозагорско осъдиха на 4 г. затвор мъж за притежание на метамфетамин, хероин и кокаин

СНИМКА: Pixabay

Окръжният съд в Стара Загора осъди на четири години лишаване от свобода при първоначален „строг“ режим и глоба в размер на 20 хил. лева мъж на 39 години за разпространение на метамфетамин, хероин и кокаин. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Подсъдимият с инициали Д. Т. е признат за виновен в това, че през периода от 10 януари до 14 февруари в област Стара Загора е разпространявал високорискови наркотични вещества - метамфетамин, хероин и кокаин. Общата стойност на наркотичните вещества съгласно изготвена експертиза възлиза на 104 957,64 лева. Деянието е извършено при условията на опасен рецидив, пише БТА.

Съдът е постановил да бъдат отнети в полза на държавата и унищожени останалите след анализ количества високорискови наркотични вещества.

Присъдата е въз основа на постигнато споразумение между обвиняемия, защитника му и Окръжна прокуратура – Стара Загора. Одобреното от съда споразумение не подлежи на обжалване и/или протестиране и има последици на влязла в сила присъда. Осъденият е криминално проявен.

