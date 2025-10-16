Николай Денков: Прогнозирахме сегашната криза преди година и половина

Сегашната политическа криза е нещо, което ние предсказахме още преди година и половина. Тогава аз и моите колеги обяснявахме, че нестабилността не идва от ПП, а от мафиотските групи в България, които си търсят политическо представителство. Тези мафиотски групи, борейки се за влияние по отношение на средства, как да се отклоняват, поръчки всъщност създават политическата нестабилност. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ съпредседателят на ПП-ДБ акад. Николай Денков.

"Докато мафиотите са представени на масата, нищо от тези добри пожелания няма да се случат. БСП е разцепено по тази тема - дали искат да продължат с Пеевски в кабинета или не. Има огромни спорове вътре в БСП. Няма как да се стабилизира политическата система, няма как да се реализират позитивните планове за развитие на държавата, докато Новото начало налага дневния си ред", каза още акад. Денков.

Според него гневната реч на Борисов имала няколко цели - да отклони вниманието от основните проблеми, искал да си купи време. Второто е, че не е решил доколко ще позволи на Пеевски да влезе през парадния вход. С тази реч той тествал общественото мнение. Третата цел е към ИТН и БСП - да знаят, че тяхната роля изтича, обясни Денков. Той бил сигурен, че резултатът на ПП-ДБ при следващи избори ще е по-висок.

Киселова наруши неколкократно правилника на Народното събрание, но не е наша инициатива да я махаме, защото може да бъде и по-лошо, коментира още акад. Николай Денков.