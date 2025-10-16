Министър Вълчев откри спортна площадка в гимназия в Сандански

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на образованието и науката - Красимир Вълчев се срещна с педагогически специалисти от община Сандански. Министър Вълчев посети Професионална техническа гимназия в курортния град, където се срещна с педагогически специалисти от всички детски градини и училища в общината.

След дискусията кметът на община Сандански Атанас Стоянов, министър Красимир Вълчев, началникът на РУО – Благоевград – Ивайло Златанов и народният представител Георги Георгиев, официално откриха новоизградената спортна площадка в Професионална техническа гимназия.

Новото спортно съоръжение е реализирано по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища. Площадката е съвременно и безопасно пространство за активен спор, което ще насърчава учениците да развиват своите умения и спортен дух.