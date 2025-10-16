ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домашен арест за бившия зам.-кмет на София Никола ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21517039 www.24chasa.bg

Разполагат мобилен пункт за опасни отпадъци в "Люлин"

1480
Софиянци предали над 15 т опасни отпадъци през първата половина на 2025г.

На 17 октомври (петък) от 10:30 до 18:00 ч. мобилнен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен на бул. "Захари Стоянов" № 15 пред районна администрация "Люлин", съобщават от Столичния инспекторат.

Членове на домакинствата ще могат да предават:

- Лакове и бояджийски материали;

 -Домакински препарати и химикали;

 -Замърсени опаковки или опаковки, които съдържат остатъци от опасни вещества;

-Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност;

- Флуоресцентни тръби и термометри.

Опасният отпадък не трябва да се смесва с останалите видове потоци, припомнят от Инспектората.

Софиянци предали над 15 т опасни отпадъци през първата половина на 2025г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници