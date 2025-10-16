Разполагат мобилен пункт за опасни отпадъци в "Люлин"

На 17 октомври (петък) от 10:30 до 18:00 ч. мобилнен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен на бул. "Захари Стоянов" № 15 пред районна администрация "Люлин", съобщават от Столичния инспекторат.
Членове на домакинствата ще могат да предават:
- Лакове и бояджийски материали;
-Домакински препарати и химикали;
-Замърсени опаковки или опаковки, които съдържат остатъци от опасни вещества;
-Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност;
- Флуоресцентни тръби и термометри.
Опасният отпадък не трябва да се смесва с останалите видове потоци, припомнят от Инспектората.