Разполагат мобилен пункт за опасни отпадъци в "Люлин"

На 17 октомври (петък) от 10:30 до 18:00 ч. мобилнен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен на бул. "Захари Стоянов" № 15 пред районна администрация "Люлин", съобщават от Столичния инспекторат.

Членове на домакинствата ще могат да предават:

- Лакове и бояджийски материали;

-Домакински препарати и химикали;

-Замърсени опаковки или опаковки, които съдържат остатъци от опасни вещества;

-Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност;

- Флуоресцентни тръби и термометри.

Опасният отпадък не трябва да се смесва с останалите видове потоци, припомнят от Инспектората.