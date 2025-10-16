Рашков: Нямаше сериозна реакция на служители на МВР, свързана с купуването и продаването на гласове в Пазарджик

Нямаше никаква сериозна реакция на служители на МВР, свързана с купуването и продаването на гласове в Пазарджик. Това беше видимо с просто око, каза Бойко Рашков от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" относно провелите се в неделя избори за общински съветници в Пазарджик. Той направи изказването си след поредното непровело се поради липса на кворум заседание на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения.

Общинската избирателна комисия в Пазарджик обяви в понеделник (13 октомври) разпределението на мандатите в новия Общински съвет и избраните за общински съветници. Общинската избирателна квота е 785 гласа. Мандатите се разпределят по следния начин: Движение за права и свободи – ДПС - 8, "Продължаваме промяната - Демократична България" - 6, партия "Свобода"- 5, "БСП-Обединена левица"- 4, ВМРО-БНД (ВМРО-БНД, ССД) - 3, ПП ГЕРБ- 3, МИР - 2, "Възраждане" - 2, Движение "Напред България" - 2, "Пряка демокрация" - 2, "Величие" - 1, КП "Заедно за силна община" - 1, Движение "Гергьовден" - 1, ПП "Земеделски народен съюз" - 1.

„Органите на МВР в Пазарджик бездействаха. Това е фрапиращо и се набива на очи“, каза още Рашков. Той допълни, че в Пазарджик са били „командировани роми от село Буковлък", които били "назначени за председатели на секционни избирателни комисии“.

Депутатът отбеляза, че в изборния ден в Пазарджик са били организирани "бедни хора, водени като животни в избирателните секции, от лица, които наблюдавахме цял ден“.

По думите му органите на реда "седели неподвижно", без да извършват проверка на групите от хора, които седели там.

„Никой не ги проверяваше и не се интересуваше каква функция изпълняват и свързана ли бе тя с изборния процес или с купуване и продаване на гласове“, каза още Рашков, цитиран от БТА.

Той подчерта, че като част от комисията ще иска да се попита министърът на вътрешните работи относно това дали има образувани досъдебни дела и разследвания за купуване и продаване на гласове, както и на каква фаза са те.