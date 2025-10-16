Жена блъсна мъж и 4-годишно дете на пешеходна пътека в Пловдив, в болница са

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полиция остава на мястото, алкохолната проба на шофьорката е отрицателна

40-годишен мъж и дете на 4 г. са откарани в болница след пътен инцидент в пловдивския район "Тракия", съобщиха от полицията.

Сигналът за пострадалите пешеходци е получен около 17,15 ч. Според предварителната информация те пресичали на пешеходна пътека на кръстовището между бул. "Освобождение" и ул. "Княз Борис", когато ги ударил лек автомобил.

Шофьорката на колата, на 44 години, е изпробвана с дрегер за употреба на алкохол. Резултатът е отрицателен. Полиция е на мястото.