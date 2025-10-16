ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домашен арест за бившия зам.-кмет на София Никола ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21517148 www.24chasa.bg

Жена блъсна мъж и 4-годишно дете на пешеходна пътека в Пловдив, в болница са

24 часа Пловдив онлайн

2620
Линейка Снимка: Снимка: Архив

Полиция остава на мястото, алкохолната проба на шофьорката е отрицателна

40-годишен мъж и дете на 4 г. са откарани в болница след пътен инцидент в пловдивския район "Тракия", съобщиха от полицията. 

Сигналът за пострадалите пешеходци е получен около 17,15 ч. Според предварителната информация те пресичали на пешеходна пътека на кръстовището между бул. "Освобождение" и ул. "Княз Борис", когато ги ударил лек автомобил.

Шофьорката на колата, на 44 години, е изпробвана с дрегер за употреба на алкохол. Резултатът е отрицателен. Полиция е на мястото. 

Линейка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници