Благомир Коцев остава в ареста с особеното мнение на съдия Андрей Ангелов

Прокуратурата - с 3 тома нови доказателства

Благомир Коцев остава в ареста, реши Софийският апелативен съд преди минути, но с особеното мнение на съдия Андрей Ангелов.

Магистратите гледаха молбата на Коцев да излезе от ареста с по-лека мярка за неотклонение. Той беше задържан на 8 юли и обвинен за участие в организирана престъпна група с цел извършване на длъжностни престъпления и подкуп.

Миналият петък – 10 октомври, Софийският градски съд отказа да го пусне на свобода.

В мотивите си днес съставът посочи, че продължават да съществуват предпоставките за задържане на Коцев. Подозрението за съпричастност към престъплението се потвърждавало от разпити на свидетели, които говорели за проценти от обществени поръчки. Твърдели, че сумите са искани не пряко от Коцев, а от много приближени до него лица, дори "семейно приближени".

Според магистратите няма опасност от укриване, ако той бъде освободен от ареста, но може да влияе на свидетели, тъй като не е с прекратени правомощия като градоначалник. Фактор било и това, че работата по разследването продължава.

Решението да бъде оставен в ареста бе взето с особеното мнение на съдия Андрей Ангелов, според който в рамките на настоящото производство съдебният състав трябвало да констатира "злоупотреба с право" от страна на прокуратурата. Причината - към настоящия момент, а и към момента на образуване на съдебното производство, имало неустановено лице с имунитет.

"Изминали са 11 месеца от образуваното на съдебното производство, като от над 3 месеца са налице и задържани лица - обясни съдия Ангелов. - Въпреки този не малък срок на разследване и понастоящем лицето с и имунитет продължава да бъде неустановено. Все още не се знае депутатът кой е, въпреки, че целият им брой е 240. Прокуратурата трябва да прецизира обвинението си."

Той не се съгласи и с констатацията на състава за реална опасност от извършване на ново престъпление, ако освободят Коцев, както и с аргумента, че заради заеманата от него длъжност като кмет, на свобода би оказал влияние върху пълнотата на разследването. Според съдията вторият разпит на свидетеля Диан Иванов сериозно разколебал показанията, които дава по време на първия.

"Следва мярката на Благомир Коцев да бъде смекчена до степен на подписка", каза още съдия Ангелов.

"По време на всички мерки си мислех колко е лесно един човек да бъде набеден и вследствие на това да бъде обвинен за нещо - каза пред съда Благомир Коцев. - Забелязвам, че това са хора (свидетелите - бел.ред.), работили с предната администрация на общината във Варна. Хора, които аз не познавам - с бизнес, зависещ от решения на общината. Техните интереси явно са били засегнати. Изненадвам се, че на базата на един техен разказ за кмет, може да се стигне до това. Ако се върна към нещата, които съм чувал за миналия кмет на Варна, по тази логика той трябва да бъде заточен в Сибир. Твърденията им са необективни."

Коцев посочи, че промяната на мярката му за задържане ще повлияе не на него, а на децата му.

"Искам да съм във Варна само заради тях, а не заради себе си", допълни той.

Прокуратурата беше категорична, че не е нарушен срокът на задържане, предвиден за повдигнатото му обвинение - 8 месеца.

Било обосновано и подозрението, че той е съпричастен към престъпленията, за които е обвинен. Потвърджавало се от думите на множество свидетели. Сред тях и служители на общината. Те разказвали за срещи, на които се обсъждали конкретни суми и проценти. Доказателствата говорели за корупционни практики.

Според държавното обвинение имало висока степен на обществена опасност предвид хората, замесени в престъплението. Единствено опасението от укриване, в случай че Коцев бъде освободен, е отпаднало.

Магистратите решиха и да не разпитват Асен Василев по делото. Искането на защитата бе отхвърлено от апелативните съдии. Съдебното заседание започна и с искане за отводи - на председателя на състава - Красимира Костова, и на прокурор Калин Близнаков.

То обаче беше отхвърлено.

Защитата на Коцев представи и заверено копие от искане на Асен Василев да бъде разпитан по делото заради "замесване на името му в съдебното производство". По-конкретно адв. Ина Лулчева посочи въпросът дали е имал разговори с Николай Стефанов.

"Този неизвестен депутат съществува вече 11 месец", допълни тя.

Съдът отхвърли искането за разпит на Василев и прие нови три тома доказателства, представени от прокуратата.