Хванаха тир, управляван от българин, с 38 мигранти край Калафат

Тир. Снимката е илюстративна СНИМКА: pixabay

Румънските гранични полицаи заловиха днес в югозападния румънски град Калафат 38 мигранти, които се опитвали да влязат нелегално в страната, скрити в ТИР, управляван от българин, съобщава сайтът Зиаре, позовавайки се на съобщение на Главния инспекторат на гранична полиция.

Товарният автомобил е бил избран за проверка в близост до пункта за плащане на таксата за моста Видин-Калафат от гранични полицаи от Калафат в сътрудничество с български гранични полицаи. ТИР-ът бил управляван от български гражданин и превозвал плоскости от ПДЧ по маршрут България-Полша.

"При осъществената щателна проверка на превозното средство във вътрешната част на полуремаркето бяха открити няколко лица от афро-азтиатски произход. След проверките беше установено, че групата лица, която се опитваше да влезе нелегално в Румъния, включва 29 граждани на Ирак, петима граждани на Иран, двама от Сирия, един от Турция и един от Судан", посочва румънската гранична полиция.

Заради големия брой открити лица са извикани допълнителни сили от Териториалната служба на гранична полиция в окръг Долж, полицията на град Калафат и от българската гранична полиция, пише БТА.

Както 38-те мигранти, така и двамата български шофьори и превозното средство са били предадени на компетентните органи в България за продължаване на разследванията съгласно протокола за сътрудничество, сключен между Румънската гранична полиция и Българската гранична полиция, се отбелязва в съобщението.

