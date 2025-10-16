За първи път в страната в Добрич валидираха пощенска картичка за юбилей на читалище

Първата пощенска карта, посветена на народно читалище в България, беше валидирана в Добрич в рамките на юбилейната филателна изложба „ Добрич филекс 2025", която се провежда от 15 до 17 октомври в града . Изданието „Юбилейна филателна изложба „Добрич филекс 2025". „НЧ „Йордан Йовков – 1870 г." – илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат, беше валидирано във фоайето на читалището от председателя на културната институция Божанка Вуцова, ръководителя на Областната пощенска станция инж. Светослав Гочев и директорра на детска градина „Слънчице" Силвия Тачева.

Цената на пощенската карта е 0,60 лв., тиражът е 616 броя. Художник е Яна Анева – Павлова. Слоганът на изданието е „Духът на Йовков. Сърцето на Добруджа". То е посветено на 115-годишнината от създаване на читалище „Йордан Йовков 1870 г." в Добрич. Специалният печат е с изображение на бялата лястовица на елекрическата жица по едноименния разказ на Йордан Йовков „По жицата". „За първи път се валидира подобно пощенско издание – за годишнина на читалище. В област Добрич има 140 читалища, в страната са над 3700 читалища. Този пощенски продукт е резултат от добрата съвместна работа между читалище „Йордан Йовков" и Областната пощенска станция", каза инж. Гочев.

Голям интерес в дните на изложбата сред деца и ученици предизвика тъй нар. пощенско училище, в което те се докосваха до дейностите в пощенските станции. „След „откритите уроци" от пощенски служители, децата решиха,че, ако работят в пощите, искат да лепят пощенски марки. Един ученик сподели, че иска да е началник", разаказва инж. Гочев.