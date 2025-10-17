Перли в боята за пешеходни пътеки ги "светват", вече се ползват за най-рисковите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общинско предприятие полага маркировката, 6 млн. лв. тази година за пътна безопасност в София

Над 2000 са в столицата, граждани се оплакват от изтрити

Подновени са 90% от тези до градини и училища

И хората могат да посочват къде има нужда от нова зебра, после комисия решава и се съгласува със СДВР

10 са пешеходните пътеки в столицата, на които има концентрация на пътнотранспортни произшествия. Те са били идентифицирани от специално назначена работна група по разпореждане на кмета Васил Терзиев, която включва експерти на общината и Пътна полиция.

По част от рисковите пътеки ще се поставят физически ограничители, на други ще се опресни пътната маркировка и ще се постави допълнително осветление, обясниха от Столичната община за “24 часа”.

Близо по един пешеходец на месец загива средно в столицата. От началото на 2025 г. до 9 октомври в страната

са загинали 46 пешеходци,

показва справка на МВР. Най-много са в София - 11, във Варна - 5, и в Бургас - 4.

През същия период на 2024 г. загиналите са били общо 84, като София води тази черна статистика с 19. В Пловдив жертвите са били 12, в Бургас - 7.

Малко над 2000 пешеходни пътеки има в столицата. На много места в града обаче те не се виждат, защото маркировката се е изтрила, сигнализират читатели на “24 часа”.

Една от тях дори успяла сама да поднови бялата пътека край дома си, чиято маркировка била изтрита. Сторила го в 5,20 ч сутринта, защото по принцип гражданите нямат право да действат самостоятелно. Жената обаче

си купила специална боя, която съхне за половин час. Според указанията първо измела, после сама боядисала

зебрата. Една кофа боя се оказала напълно достатъчна за опресняване. Евтино, бързо и лесно, а най-важното - спасява човешки животи, разказа читателката ни.

От общината признават, че получават много сигнали за липсваща маркировка, но не могат да посочат конкретния брой на изтритите пешеходни пътеки.

“Сигналите са много, тъй като проблемите с елементите на организацията на движение са свързани не само с изтичане на експлоатационния им живот, а най-често с вандалски прояви, нарушения при пътнотранспортни произшествия, нерегламентирани ремонтни дейности и др. Затова и усилията по изграждането и поддръжката на тези елементи е ежедневна и важна”, обясняват от кметството.

Тази година нямало забавяне в полагането на пътната маркировка, но имало

изоставане, натрупано през 2024 г., тъй като миналото лято нямало избрани изпълнители,

които да полагат пътната маркировка. Причаната - тогавашният зам.-кмет по транспорта Илиян Павлов от “Спаси София”, който вече не е на поста, не провел обществена поръчка.

Сега изоставането било наваксано до голяма степен и до момента е положена два пъти повече пътна маркировка спрямо 2024 г.

Вече около 90% от пешеходните пътеки в непосредствена близост до училища и детски градини са опреснени. Ако има подходящи метеорологични условия, ще се полага пътна маркировкане само по останалите пешеходни пътеки, които имат нужда от опресняване, но и по основните булеварди на града, уточняват от общината.

Използват се различни видове бои и основи в зависимост от вида на настилката, целта е да се постигне възможно най-дълъг период на експлоатация.

При пешеходните пътеки, които са на асфалтова настилка, се използва термопластик или

студен пластик, чийто период на експлоатация е около 5 години

Освен това в новата маркировка се влагат светлоотражателни перли, които значително подобряват видимостта, особено през нощта и при лоши метеорологични условия

След като комисията на общината и Пътна опилиция установи къде са рисковите точки, сега започва допълнително обезопасяване на пътеките по булевардите “Ломско шосе”, “Тодор Александров”, “Гоце Делчев”, “Черни връх”, както и на ул. “Филип Аврамов” и “Самара”.

На зебрата на бул. “Гоце Делчев” при ул. “Хубча” ще се постави и допълнителна пешеходна светофарна уредба.

Нова маркировка тип зебра с бяла боя и светлоотражателни перли вече е положена на съществуващи пешеходни пътеки на бул. “Ломско шосе” при ул. “Сава Филаретов”, ул. “Тодорини кукли” при ул. “Хан Севар” и др., отчитат от Столичната община.

В момента пътната маркировка се полага от общинското предприятие “Софинвест”. Бюджетът за дейностите, свързани с организацията и безопасността на движение за 2025 г., е 6 млн. лв. Предвижда се

купуването на още 20 камери за скорост

В момента в София има поставени 6 стационарни такива.

А къде да има пешеходна пътека, могат да предлагат граждани, организации, районни администрации и самата Столична община. Всяко предложение се разглежда от транспортната комисия и ако бъде прието, се преминава към изработване на проект. Според процедурата той трябва да се съгласува с различни институции, като една от тях е Пътна полиция при СДВР, обясниха от общината.