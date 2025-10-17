11 ученици се падат на един учител у нас, в Гърция - 8 (Графика)

На един учител в средно или начално училище в България се падат 10,9 ученици. Това сочат данни от проучване на Евростат за 2023 г. Така страната ни се нарежда малко под средното ниво за Европейския съюз по този показател - 12,2 деца на един преподавател.

През последните 10 години се отчита спад в съотношението ученици - учители, като през 2013 г. е било 13,3 ученици на един учител.

Най-много деца на 1 учител са в Нидерландия - 16. Следват Франция (14,9) и Словакия (14,7). Най-ниското съотношение е регистрирано в Гърция - 8,4 ученици на един преподавател. Долната тройка се допълва от Малта и Люксембург (и двете с 8,8).

5,26 милиона учители са работили в начални и средни училища в ЕС през 2023 г. По-голяма част от преподавателските екипи са жени - 73% от всички учители. В ЕС малко повече от половината учители - 52%, са на възраст от 30 до 49 години. 40% са на 50 или повече години. Само 8 % са под 30 г.