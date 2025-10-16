Министър Вълчев откри STEM център в Земеделската гимназия в Сандански.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри Център за високи постижения в Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев" в Сандански. Той се запозна с кампанията "С грижа за природата" и се срещна с ръководството и педагогическия екип на гимназията, като изрази своята подкрепа за усилията, които училището полага, за да подготвя своите ученици като уверени и конкурентоспособни млади специалисти.

"Дейностите по Плана за възстановяване и устойчивост допринасят за модернизирането на образователната ни система", каза министър Вълчев при откриването на Център за високи постижения в Земеделската професионална гимназия, който също е изграден със средства по ПВУ.

В гимназията са изградени учебна винарна, лаборатории, авто сервиз, оборудване със земеделска техника, оранжерия, учебна мандра за производство на сирене, кашкавал и мляко, както и учебен хотел и кабинети.

„Финансираме изграждането на 28 такива центъра за високи постижения в някои от най-добрите професионални гимназии в страната – по един във всяка област", коментира министър Вълчев. Със средства по ПВУ се изграждат центрове във всички училища в страната.

По Плана се правят и младежки центрове и се ремонтират ученически общежития.