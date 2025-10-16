Домашен арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов, решението не е окончателно

Домашен арест за бившия зам кмет на София Никола Барбутов, реши съдия Николай Николов от Софийския градски съд. Според него е минало твърде много време от задържането му - 4 месеца. Той е семеен, намаляла е опасността да извърши престъпление, посочи още съдия Николов. Той също така изтъкна, че през последните седмици не са извършвани никакви действия по разследването освен разпит на инспектор от Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Според съдия Николов недопустимо е мярката за неотклонение да се изпълнява само с цел събиране на доказателства, тъй като такава практика не е предвидена в НПК.

Решението не е окончателно и може да се обжалва. Според съдията обоснованото подозрение, че е съпричастен към престъпленията, за което е обвинен, не е отпаднало. Той цитира показанията на кметовете на "Младост" Ивайло Кукурин и на "Люлин" Георги Тодоров. В тях Тодоров твърди, че Барбутов му казал, че трябва да се подпомагат определени фирми да печелят обществени поръчки, а в замяна те щели да връщат 6% от печалбата.

Такъв разговор Тодоров провел с Барбутов на 17 юни. Кукурин пък обяснил в показанията си, че много пъти бил търсен от експерта Петър Рафаилов, за да гарантира за правилния изпълнител на обществена поръчка.

Решението на съда беше посрещнато с аплодисменти и сълзи от близките и подръжниците на Барбутов.