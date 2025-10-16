Съдът задължи АПИ спешно да ремонтира моста към "Бояна", Терзиев иска да се извинят на софиянци за задръстванията (Обзор)

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди, че Столичната община е действала законосъобразно в спора с Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) за ремонта на моста при бул. “България” и Околовръстния път. С решението си съдът задължава АПИ да го извърши. Миналата година тя спореше с общината, че е нейно задължение, през това време мостът бе затворен за 146 дни.

Републиканските пътища и съоръженията по тях - какъвто е мостът, са изключителна държавна собственост и задължението за поддръжка и текущи ремонти е на АПИ, казват съдиите. Така агенцията сега трябва да укрепи съоръжението, да възложи констурктиво оследване и да изготви инвестиционен проект, по който след това да ремонтира.

“София спечели с аргументи, факти и със закон. Истината винаги излиза, понякога има нужда от време, за да изплува над фоновия шум”, коментира кметът Васил Терзиев. И попита дали, след като съдът доказа как общината е действала правилно, ще последва извинение към софиянци за изтърпените затруднения. Припомня как го атакуваха, че “кметът не знае чия е колоната”, обвинения валели и от партии.

По време на аварийните дейности общината действала, за да гарантира безопасността на движението и гражданите, въпреки че задължението за ремонта било на държавната агенция, подчертава кметът. “Когато “подпряхме колоната”, ние свършихме аварийната работа, от която АПИ се оттегли. Не бездействахме, не прехвърляхме отговорност, а действахме в интерес на хората”, допълни той.

“Вероятно няма да има извинение - не към мен, а към софиянци, които понесоха неудобствата. Но това вече няма значение”, коментира още столичният кмет.