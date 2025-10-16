ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Венета Райкова след махането й от Би Ти Ви: Горе главите, доброто винаги побеждава

Венета Райкова. Снимка: Фейсбук

Венета Райкова за първи път коментира освобождаването си от Би Ти Ви. Тв водещата бе освободена от предаването "Преди обед" след конфликт с продуцента Георги Тошев и недоволство сред част от зрителите. Тошев обяви, че напуска телевизията, защото няма как да е в едно предаване с нея.

 "Казах ви го на 1 септември, казвам ви го и сега - аз съм една от вас. И горе главите - знаете, че доброто винаги побеждава, нали.", написа Райкова във фейсбук. Любопитно е, че Райкова публикува поста си на фона на песента "Вендета" на Amanati.

Райкова започна като водеща през новия сезон, а няколко седмици след това продуцентът Тошев се разграничи от нея и предаването, като заяви, че "няма нищо общо с Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в "Преди обед".

Той обяви, че напуска телевизията, защото няма как да е в едно предаване с Венета Райкова. "Тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярвам", заяви той. 

Публикувахте от Венета Райкова в Четвъртък, 16 октомври 2025 г.

