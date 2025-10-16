ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама полицаи спасиха изхвърлено кученце в торба край пътя

Тони Маскръчка

Полицаите Велислав Пасков и Божидар Попов спасиха изхвърлено кученце. СНИМКА: Фейсбук Моето Елхово

Двама полицаи от Районното управление в Елхово спасиха изхвърлено в чувал кученце. За благордната постъпка съобщи Христина Терзиева във фейсук група Моето Елхово.

"Двама наши съграждани – младши автокотрольор Велислав Пасков и полицай Божидар Попов – показаха, че служителят на реда не е само пазител на закона, но и човек с голямо сърце. Изказвам искрени адмирации към полицаите Пасков и Попов за проявената човечност, състрадание и професионализъм. Техният жест е пример за това как добротата и отговорността вървят ръка за ръка със служебния дълг", написа Терзиева.

По време на дежурство двамата служители на реда забелязали подозрителна торба изхвърлена в близката канавка на главния път край Елхово. Оказало се, че в нея има малко кученце, изхвърлено и изплашено. Без да се колебаят, полицаите спасили животинчето и го отвели в приюта на англичанка в близкото село Добрич Dobrich Dog Rescue Elhovo, където то вече е в безопасност и очаква своя нов дом. 

Кученцето вече е кръстено Лили и има кандидати да го осиновят в Англия.

Полицаите Велислав Пасков и Божидар Попов спасиха изхвърлено кученце. СНИМКА: Фейсбук Моето Елхово
