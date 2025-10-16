"Величие" аха да се цепне покрай игрите на кворум (Обзор)

На косъм да остане без парламентарна група бе лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов в четвъртък. За втори ден парламентът не събра кворум, за да започне работа тази седмица. В пленарната зала бяха само 71 депутати, след като нито ГЕРБ, нито ИТН дойдоха. Присъстваха обаче 9 от общо 19-те депутати на БСП.

Оказа се, че сред тези, които са се регистрирали, са и осем от 10-членната група от “Величие”. Това предизвика гнева на лидера им, който втори ден не идва в НС, но направи видео обръщение във фейсбук.

“Обещахме да покажем друга етика и морал. Изрично говорихме, че не трябва да се регистрираме, въпросът е принципен. Получаваме средства, за да свършим работа за народа, а докато не го направим, не бива да взимаме пари”, ядоса се той на депутатите си. И обясни, че причината те да се регистрират е именно за да не им орежат надниците. "Нямам желание да работя с хора, които дребно и елементарно мислят за жълти стотинки", разграничи се от тях Михайлов и поиска да се извинят на избирателите си, защото са се “изплюли” върху доверието им.

Малко по-късно депутатите му определиха поведението си като “комуникационна грешка” и недоразумение. Шестима от тях дадоха извънредно изявление, в което се извиниха на избирателите си. А депутатката Мария Илиева разказа, че са провели заседание на групата, говорили по телефона и с лидера. “Инструкциите на г-н Михайлов винаги са били да се регистрираме едва след като присъстващите в залата станат 121, за да не създаваме излишно кворум”, призна Илиева. Декларира, че застават плътно зад Михайлов, и обеща да подобрят комуникацията си.

Ако се стигне до разцепване, Михайлов пак ще остане без парламентарна група, защото в момента има минималния брой депутати за такава - 10. В предходния парламент групата на “Величие” се разпадна след разцепление на различни лагери.