Обещават край на кризата с боклука в "Красно село" и "Люлин" до края на седмицата

От Столичното предприятие за третиране на отпадъци са сигурни, че до края на седмицата кризата с боклука ще бъде решена. Заявката е нормалното сметосъбиране и извозване от районите „Красно село" и „Люлин" да бъде възстановено.

Все още обаче не е подписан нов договор за проблемните райони. От СПТО посочват, че от петък започват тестовете за постепенно регулярно извозване, пише НОВА. Целта – от понеделник вече да няма камари с боклуци. В сряда бяха сложени и камери срещу нарушителите, които изхвърлят едрогабаритни отпадъци в кризисните райони.

В сметоизвозването е включена цялата налична техника на Столичното предприятие за третиране на отпадъци, както и дарените камиони.

„В момента на терен са четири големи сметосъбирачки, две малки камиончета от 4,5 кубика, един малък контейнеровоз до 4-5-7 кубика и два големи мултилифта. От утре започваме да правим опити да бъдат събирани по сектори, да си минават регулярно, да се извозват, а от понеделник вече да сме си влезли в регулярно сметоизвозване", каза директорът СПТО Николай Савов.

От предприятието посочват, че не всички кофи за боклук попадат в техните задължения за извозване. „За кошчетата, които хората виждат по спирките и са пълни, район „Красно село" има сключен договор с фирма. Редно е тя да си извърши дейностите с извозването им. Те не са възложени на нас", посочи Савов.

Докато всички служители са на терен, нуждата от нови кадри стои на дневен ред. Директорът на СПТО не скри, че се натъква на проблем при опит да наеме хора от фирмата, която преди чистеше двата района. „Фирмата, която обслужваше този район, е предупредила своите работници, че не трябва да започват работа при нас, че това е недопустимо, че няма да им изплатят заплатите. Не мога да потвърдя дали това е истина, но го чухме от тях", заяви Савов.