Радев ще гледа от ситроена си разградената държава, която свали екипа му от коли на НСО (Обзор)

Зове и депутатите да слязат от служебните си автомобили

Премиерът е унизен, а Киселова - сведена до "плод и зеленчук", коментира президентът

Колко коли возят чиновниците и колко плащаме от данъците си за това - четете разследване на "24 часа" утре

С лична кола по работа ще пътува вече президентът Румен Радев, за да е солидарен със служителите от администрацията си.

Това обяви той с писмо до началника на Националната служба за охрана Емил Тонев рано сутринта в четвъртък. Направи го, след като в началото на октомври парламентът гласува законови промени, с които отне правото на президентската администрация да ползва автомобилите на НСО. “Дондуков” 2 не разполага с друг автопарк.

Малко след като писмото му бе разпратено, Радев се появи и на живо пред журналисти на празника на авиацията.

Когато управляващите приемат закони, които разграждат държавността, всички ние, гражданите, трябва да я изграждаме отново. Може да е популизъм, но е справедливо решение, заяви президентът.

Аз съм се оформил като ценностна система сред тези хора със сините пагони (военните от ВВС- б.р.), където понятията дълг, отговорност и солидарност не са празни. Бил съм техен командир, носил съм отговорност за техния живот. Никога не съм ги оставял сами в трудни ситуации, в каквито нерядко са ги поставяли решенията на овластени политици. Отказвам се, защото аз

не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка,

обясни държавният глава защо слиза от колата на НСО. Така ще е солидарен със служителите си.

Искал да откаже и охраната, но законът не му позволява. И това може да бъде променено, реагира мълниеносно ДПС-НН (Виж карето).

Така Румен Радев трябва да подкара скромен ситроен. Според подаваните от него имуществени декларации личният му автомобил е

Citroen C5, придобит за 3300 лв. през 2014 г., а Десислава Радева има “Шкода Октавия”,

купена за 7000 лв. през 2018 г. Президентът остана без коли на НСО след като през лятото бе видян с кортеж от 7 коли. СНИМКА: YOUTUBE

Промяната в Закона за НСО, която свали секретарите и сътрудници на президента от колите на службата, тръгна след скандал окоро кортежа на Радев през лятото. Тогава депутатът от ДПС-НН и бивш вътрешен министър Калин Стоянов се възмути, защото преброи 7 негови коли, които блокирали града. Кой и защо се е возил в тях, попита Стоянов, но така и не получи отговор. Още тогава Радев реагира, че президентската институция няма служебни коли, нито шофьори на щат, и поиска да му дадат бюджет за такива, ако ще свалят хората му от тези на НСО. Преди седмица мнозинството прие поправката скоростно - на две четения наведнъж.

В писмото си до шефа на НСО Радев информира, че от 20.Х. (другия понеделник) той ще пътува за служебни ангажименти с личната си кола тогава, когато служителите от администрацията му трябва да използват своите коли за работа.

Призовава депутатите да стигнат докрай, щом са решили да “принуждават хора да вършат служебна дейност с лични автомобили” - и те да слязат от своите лимузини и “най-сетне

да се запознаят с избирателите си”

Специализиран транспорт НСО осигурява още на министрите, конституционните съдии, зам.-председателите на Народното събрание, шефовете на ВКС и ВАС, столичния кмет. До 4 г. след края на мандата си на коли на службата може да се возят шефовете на НС и премиерите, а президентите - до живот, но по друг специален закон.

Държавният глава коментира и изявлението на Бойко Борисов от вторник, когато лидерът на ГЕРБ заговори за преформатиране на правителството и отправи остри критики към управлението. В сряда Радев отказа да говори за политическата обстановка в страната, за да не разваля “с евтин политически театър” празника на Медицинския университет в Пловдив, където бе гост. Направи го обаче на следващата сутрин.

Целият този моноспектакъл е

триумф на ненормалността в българската политика

Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Това нелегитимно и антидемократично действие се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите, заяви президентът. Тълкува, че премиерът Росен Желязков бил унизен, а ролята на председателката на Народното събрание Наталия Киселова била сведена до “плод и зеленчук”. В речта си Борисов обясни, че тя ходи “по празници на ягоди, череши, джанки и марули”, и обяви, че 1 година начело на парламента ѝ стига.

Трябва най-сетне да разберат, че избирателите не са крепост. Властта не е в институциите, а в двама души, които си я разменят. Това не може да продължава повече, зарече се Румен Радев.

Делян Пеевски настоя, че Радев трябва да слезе от колите, защото “в момента си прави партията”. СНИМКА: Велислав Николов

ДПС внася промени в закона, за да може да откаже и охраната си, както пожела

Председателят на Народното събрание, президентът и премиерът вече ще имат възможност да отказват да бъдат охранявани от НСО. Това гласят промени в закона, внесени от ДПС-НН в отговор на заявената от Румен Радев готовност да махне личните си гардове.

“Нямам право да се откажа от личната си охрана по закон. Ако депутатите приемат този закон, нека стигнат до края. Аз ще се откажа от лична охрана”, заяви президентът в четвъртък, когато аргументира отказа си да бъде возен от служебни коли на НСО, когато пътува съвместно с хора от екипа си, след като те вече ще са принудени да ползват лични.

В отговор от групата на ДПС-НН веднага обявиха, че му разрешават да се откаже и от държавната охрана с внесените от тях промени в закона. Според предложените текстове това можело да стане чрез декларация пред началника на НСО.

“Редно е Радев да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект”, призоваха от партията на Делян Пеевски.

Сега гардовете на първите трима в държавата са задължителни за времето на мандата им. Службата пази още неколцина на висши позиции, както и политици, които са получили заплахи за живота си. Охрана плюс транспорт и шофьор осигурява и на вицепрезидента и главния прокурор.