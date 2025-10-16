6-и неуспешен опит за свобода на Коцев, но вече има съдия, който видя злоупотреба с право (Обзор)

Неустановеният от разследващите депутат Асен Василев дойде в залата, за да го разпитат, отказаха му

Не успя и шестият опит на Благомир Коцев да излезе от ареста. В четвъртък вечерта Апелативният съд в София потвърди определението на градския, с което варненският кмет остава задържан под стража.

За разлика от всички мерки за неотклонение досега обаче, член на съдебния състав подписа с особено мнение, което означава, че не е съгласен с двамата си колеги, които са мнозинство.

Благомир Коцев е обвинен за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

В мотивите си съдът посочи, че още има предпоставки Коцев да бъде задържан. Подозрението за съпричастност към престъплението се потвърждавало от разпити на свидетели, които говорели за проценти от обществени поръчки.

Твърдели, че сумите не са искани от Коцев, а от негови приближени

Според магистратите кметът няма да се укрие, но може да повлияе на свидетели, защото не е с прекратени правомощия. Освен това разследването продължавало.

Съдията с особено мнение е Андрей Ангелов, който е на мнение, че Коцев трябва да излезе на свобода с най-леката мярка - подписка.

Според него в случая има злоупотреба с право,

защото от началото на разследването до днес не е установено лицето с имунитет, заради което делото дойде в София.

Съдия Андрей Ангелов не се съгласи и с констатацията на състава за реална опасност от извършване на ново престъпление, а вторият разпит на свидетеля Диан Иванов (бивш зам.-кмет на Варна - бел. авт.) сериозно разколебал показанията, които дава по време на първия.

По думите на основния свидетел Пламенка Димитрова неустановеното от 11 месеца лице с имунитет е Асен Василев, защото предполагала, че знаел за корупционната схема.

Председателят на “Продължаваме промяната” направи опит да даде показания в Комисията за противодействие на корупцията, но не го приеха. В четвъртък дойде и лично в съдебната зала, за да го разпитат по искане на защитата. Съдът обаче отказа, защото е недопустимо при разглеждане на мярка за неотклонение.

По време на всички мерки си мислех колко е лесно човек да бъде набеден и обвинен за нещо - каза пред съда Благомир Коцев. - Забелязвам, че това са хора (свидетелите - бел.ред.), работили с предишната администрация на общината във Варна. Хора, които аз не познавам - с бизнес, който зависи от решения на общината. Техните интереси явно са били засегнати. Изненадвам се, че на базата на един техен разказ за кмет може да се стигне до това. Ако се върна към нещата, които съм чувал за миналия кмет на Варна, по тази логика той трябва да бъде заточен в Сибир. Твърденията им са необективни.

Коцев посочи, че промяната на мярката му за задържане ще повлияе не на него, а на децата му. Искал да е във Варна само заради тях, а не заради себе си.

Прокуратурата беше категорична, че не е нарушен срокът на задържане, предвиден за повдигнатото му обвинение - 8 месеца.

Било обосновано и подозрението, че той е съпричастен към престъпленията, за които е обвинен. Потвърджавало се от думите на множество свидетели. Сред тях и служители на общината. Те разказвали за срещи, на които се обсъждали конкретни суми и проценти.

Доказателствата говорели за корупционни практики

Съдебното заседание днес започна с искане на защитата за отвод на председателя на състава - Красимира Костова, защото тя е бивш съдия в Специализирания съд, закрит по инициатива на “Продължаваме промяната”, чийто кмет е Коцев. Адвокат Ина Лулчева поиска отвод и на прокурор Калин Близнаков, защото си позволил да обвини адвокатите, че упражняват влияние върху свидетели.

Произнасянията до момента от съда са като гумен печат на действията на прокуратурата. Делото се води изцяло под диктата на КПК, не се обсъждат документи, предоставени от защитата, не се разпитват свидетели, посочени от защитата, и това води до различно третиране на страните, каза в пледоарията си адвокат Лулчева. Според нея разследването се води от некомпетентна прокуратура, а определенията по мярката на клиента ѝ са от некомпетентен съд.

От началото до днес няма нито едно доказателство за наличие на депутат - лице с имунитет, освен думи на основния свидетел Пламенка Димитрова, която косвено сочи това име, каза Лулчева.

Останалите задържани и обвинени вече са на свобода. Бизнесменът Ивайло Маринов е с парична гаранция от два месеца, а общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов бяха пуснати под домашен арест миналата седмица.