Барбутов под домашен арест след 4 месеца в килия, действал за себе си, не за ПП (Обзор)

Решението е на първа инстанция, Кирил Петков го подкрепи и поиска да го разпитат

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов да се върне вкъщи, но под домашен арест. Това реши Софийският градски съд по поредната му молба да го пуснат на свобода. Според магистратите е минало твърде много време от задържането му - 4 месеца. Той е семеен, намаляла е опасността да извърши престъпление, посочи още съдия Николов. Освен това през последните седмици не са извършвани никакви действия по разследването освен разпит на инспектор от Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Според съдия Николов недопустимо е мярката за неотклонение да се изпълнява само с цел събиране на доказателства.

Решението не е окончателно. Прокуратурата може да протестира, а Барбутов да обжалва пред Апелативния съд, който остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Според съдията обоснованото подозрение, че е съпричастен към престъпленията, за които е обвинен, не е отпаднало. Той цитира показанията на кметовете на “Младост” Ивайло Кукурин и на “Люлин” Георги Тодоров. В тях Тодоров твърди, че Барбутов му казал, че трябва да се подпомагат определени фирми да печелят обществени поръчки, а в замяна те щели да връщат 6% от печалбата.

Такъв разговор Тодоров провел с Барбутов на 17 юни. Кукурин пък обяснил в показанията си, че много пъти бил търсен от експерта Петър Рафаилов, за да гарантира за правилния изпълнител на обществена поръчка.

Решението на съда беше посрещнато с аплодисменти и сълзи от близките и поддръжниците на Барбутов.

Той е действал за своя облага, а не за “Продължаваме промяната”, както се твърдеше досега, стана ясно от пледоарията на прокуратурата. По-скоро представял, че го прави заради партията.

Никола Барбутов беше задържан в края на юни с подобни на Коцев обвинения - участие в престъпна група, създадена с цел корупция, длъжностни престъпления и пране на пари. Освен него обвиняеми са експертът Петър Рафаилов, който е на свобода срещу 10 хил. лв. гаранция, и Соня Клисурска, която също е на свобода. Според държавното обвинение Клисурска и Рафаилов също действали в своя облага.

В началото на заседанието адвокатът на Барбутов Ина Лулчева поиска прокуратурата да разпита Лена Бориславова и Кирил Петков, защото в началото на октомври Комисията за противодействие на корупцията им отказа, както и на Асен Василев, който настояваше да даде показания по делото срещу Коцев. Това най-вероятно ще стане, когато държавното обвинение прецени, че е дошъл подходящият момент.

В пледоарията си от прокуратурата отново припомниха, че според тях Барбутов е имал водеща функция по отношение намирането на експерти, които да изготвят документацията за обществени поръчки, които да спечелят конкретни фирми.

По делото е разпитан инспекторът от КПК Иван Лесев, който анализирал комуникацията между Барбутов, Клисурска и Рафаилов. При този анализ ставало ясно, че се завишавали цените на обществените поръчки за по-голяма печалба, а тази печалба трябвало да отива за избори.

Според Ина Лулчева Соня Клисурска е била карана в Комисията за противодействие на корупцията да лъжесвидетелства.