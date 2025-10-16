Може и без нови при Желязков, а рязка газ с цел управление и след президентския вот

БСП готови мълчаливо да жертват Киселова и министри, но не те били концесионерите и не разбират защо им се сърди Борисов

БСП единствена от трите партии, които управляват в коалиция, даде знак, че е готова да смени министри, защото няма “свещени крави” (по лидера на социалистите Атанас Зафиров).

Червените обаче са категорични, че не те са “концесионерите” във властта, за които Бойко Борисов говори, и не разбират защо така им се сърди лидерът на ГЕРБ.

Премиерът Росен Желязков е поканил в четвъртък на дискретна среща партньорите в правителството, за която не се появи официално потвърждение. Обаждането е било лично до всеки участник. Със сигурност на поканата са се отзовали Зафиров и шефът на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев.

“Има такъв народ” са били представени от Тошко Йорданов, който едновременно е зам.-председател на партията и водач на депутатската група. Мълчанието на тази партия след сбирката при Желязков се обяснява с

необходимостта ИТН да комуникира с лидера си Слави Трифонов

Разговорите на премиера идват, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов му поръча да е по-активен при договарянето на мнозинството в парламента. Той поиска още смяната на шефката на НС Наталия Киселова и на социалния министър Борислав Гуцанов и заговори за преформатиране на управлението. Премиерът не действа светкавично и даде ден за успокоение и осмисляне от партньорите на емоционалната реч на Борисов.

Без детайли за разговорите при Желязков неофициално се чу, че до началото на политическата седмица - вторник или сряда, ще се готвят позициите на трите партии, защото дотогава и болката от изборите в Пазарджик ще е поутихнала. В ГЕРБ първи заговориха за предсрочни избори заради негативите, които партията носи от участието си в коалицията.

На срещата при премиера обаче почти не се е говорило за вот в ранната пролет, а повече за мерки и промяна на подхода при работата на коалицията, която да продължи да управлява и след президентските избори в края на октомври-ноември 2026 г.

Видимо се търси модел, който да успокои мнозинството в парламента и да не предизвиква по-сериозни кризи от преживените досега между партньорите.

До вторник или сряда ще се мисли какво е общото сечение между ГЕРБ, ИТН и БСП, за да се гарантира стабилизиране на мнозинството.

Драгомир Стойнев обаче бе този, които недоумява защо точно на БСП се сърди Борисов.

Мълчим, а лесно може да отговорим на нападките. Нашите министри си вършат работата, коментира водачът на червените депутати.

А лидерът на БСП Атанас Зафиров даде знак, че са готови на смяна на Киселова и министри, ако получат достатъчно аргументи. Включвам и себе си,

няма свещени крави в това управление

и никой не трябва да се чувства такъв, отнася се и за нашите партньори, каза той. Но защити тримата министри на левицата - изявлението за “министерства на концесия” от Борисов не било за тях.

Неофициално се говори, че към трите варианта за бъдещето на кабинета - смяна на трима министри и Киселова, “лидерски” кабинет с Борисов, в който официално да влезе и “ДПС - Ново начало”, или избори по 1 март, които “24 часа” прогнозира, може да се появи и четвърти. Без ремонт на кабинета, но с видима смяна на темпото, с което да заработят и екипът на Желязков, и мнозинството в парламента.