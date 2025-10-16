ДСБ към Митрофанова: Доброволно освободете незаконно присвоения имот

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ДСБ призова руския посланик Елеонора Митрофанова доброволно да освободи имота на язовир Искър, който в момента се владее от Руската федерация. Той се намира на брега на язовира, в близост стената.

От ДСБ поставиха покана за доброволно напускане на вратата на посолството на Русия. Ето какво написаха от партията:

"Госпожо Митрофанова,

В продължение на десетилетия държавата, която представлявате, и която обяви нашата страна за „вражеска", незаконно се е настанила върху терен с идентификатор 22472.7405.1 — част от санитарно-охранителната зона на яз. „Искър" (II-ри пояс).

Налице са заграждения, постройки и кей, обозначени с табели „Владение на Руската федерация". Ползваната площ възлиза на над 11 000 кв. м.

Липсват официални документи, които да оправдават каквито и да било права на Руската федерация върху посочения терен. Българските институции многократно са потвърждавали липсата на основания за признаване на подобни претенции.

Присъствието Ви там е самоуправно, неоснователно и недопустимо.

Сигурно сте пропуснали, но съветската ера отдавна приключи, а България е част от свободния и цивилизован свят – член на НАТО и ЕС.

Ние, 7128 български граждани, призоваваме:

доброволно и незабавно да освободите незаконно присвоената територия и да прекратите всякакви претенции към нея.

Българската държава следва да възстанови държавния контрол върху този стратегически обект от значение за националната сигурност и водоснабдяването на столицата. Тук не е Москва!"

Преди дни софийската организация на ПП „Демократи за силна България" постави по този повод и символичен билборд с надпис „ТУК НЕ Е МОСКВА" на кръстовището на бул. „Драган Цанков" и ул. „Никола Мирчев" – на метри от сградата на руското посолство в София.