Спасиха пребита и намушкана с нож в пловдивска болница, тя отказа да си плати

Не се явила и на заведеното дело, осъдена е задочно

Жена, докарана в тежко състояние в пловдивската УМБАЛ "Свети Георги", беше спасена, но отказа да плати за лечението си. Тя била транспортирана от екип на Спешна помощ в здравното заведение 15 минути преди полунощ на 22 февруари м. г. след побой и наръгване с нож в долната част на гърба от неин познат. Била оперирана и изписана след успешно възстановяване 4 дни по-късно.

Към момента на лечението си пациентката била здравно неосигурена, не възстановила правата си, за да може болницата да получи средствата за оказаната й помощ от Здравната каса, затова и в края на септември 2024-а й била изпратена покана да плати дължимите 975 лв. Тя обаче се върнала като непотърсена.

След това от болницата завели дело, на което жената не се явила. Осъдена е задочно да издължи на болницата парите, както и разноските по производството от 455 лв. Решението за това е на Районния съд в Пловдив е окончателно.