Подкаст: Малкият Иван Лечев свирил на цигулка, но ...

Подкаст: Разходка във времето и архитектурния облик на Варна с Християн Облаков

Подкаст: Разходка във времето и архитектурния облик на Варна с Християн Облаков

В подкаста за варненска култура гост е Християн Облаков - изследовател на архитектурната история и човек с енциклопедични познания и дълбока любов към града, за който навремето Иван Вазов пише разказа си "Един наш черноморски бисер". Кои са архитектите, на които Варна дължи голяма част от днешния си облик? Кой хотел е възстановен точно според описанията във вестниците от началото на миналия век и в какво се състои очарованието на Морската столица - чуйте новия епизод на културния подкаст. 

Проектът е съфинансиран от фонд „Култура", община Варна

