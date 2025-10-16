Терзиев: Улици в "Дружба" ще носят имената на летците от Шести авиополк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Улици в столичния квартал „Дружба" вече ще носят имената на летците от Шести авиополк – в знак на признателност към техния подвиг, съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация. Ето какво написа той:

"Днес имах честта да се срещна с техните близки и да изразя уважението и признателността на софиянци към хората, които с живота си са защитавали небето над нашия град. Техните имена заслужават да бъдат изричани, да живеят в паметта на София.

Подпоручик Мито Дисов, капитан Симеон Михайлов и поручик Тома Боев загиват във въздушен бой, защитавайки София. Оцелелите – майор Николай Бошнаков, капитан Руси Русев, поручик Йордан Йорданов, поручик Михаил Банов, поручик Христо Костакев и подпоручик Стефан Маринополски – преживяват години на репресии, лагери и изгнание.

Те плащат тежка цена за това, че са служили на България.

Пред техните потомци днес поех ангажимент Столичната община да подкрепи издигането на паметник на капитан Димитър Списаревски.

Благодаря на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация за инициативата и за това, че ни напомни за тези смели мъже. Не можем да променим историята, но можем да я помним – с мъдрост, признателност и уважение към онези, които с чест изпълниха дълга си.

Вярвам, че го дължим – и на героите, и на децата си.

За да помнят, че над София винаги е имало хора, готови да я защитят с живота си."