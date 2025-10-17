В Плевен продължава делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

В Окръжния съд в Плевен ще се състои заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Това съобщават от пресцентъра на съда, цитиран от БТА.

За днес е предвидено да бъдат разпитани нови двама свидетели, поискани от прокуратурата, както и един нередовно призован и неявил се в предходното заседание свидетел. Призовани за разпит са и част от вещите лица.

На заседанието през септември бяха разпитани двама от частните обвинители – бабата и лелята на Сияна, както и явилите се седем свидетели.

Заседанието трябва да започне в 10:00 часа. Час по-рано пред Съдебната палата в града отново е насрочен протест. „Справедливостта има нужда от вас. Да не допуснем поредният убиец да се прибере необезпокояван вкъщи. Да покажем, че Сияна не е забравена и че ние няма да мълчим“, написа в профила си във Фейсбук бащата на Сияна Николай Попов.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.